"Repsol arrancó pidiendo USD 10.000 millones. La cuenta fue beneficiosa para el país. La oferta pública no se debió haber hecho para todos porque recuperamos la mitad de la empresa, no toda. No fue una decisión a tontas y locas. Lo que pasa es que la Justicia de EEUU permite que Elliot Managment haga lo que hizo (por los holdouts) y que Burford litigue ahora. Y en 2012 no estaba el antecedente de Griesa. Esto que pasó hoy, en 2012 era impensado", agregó Álvarez Agis.