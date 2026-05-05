Empresario funerario que trasladaba un cuerpo muere en un accidente: su esposa fallece al recibir el ataúd

Miguel Horacio Urías Olais viajaba en una vagoneta de la funeraria Horeb. (Karina Vázquez: facebook)

Miguel Horacio Urías Olais, un empresario funerario afincado en Tijuana, murió el 2 de mayo tras realizar el traslado de un cuerpo a Sonora.

El incidente ha trascendido las fronteras de Sonora y Baja California debido a las circunstancias del fatal accidente y su conexión con el fallecimiento de su esposa, Ana Yeli Piceno López.

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Así ocurrió el fatal accidente

El primer hecho se registró la mañana del 2 de mayo sobre la carretera federal México 15, en el tramo entre Trincheras y Altar, a la altura del kilómetro 56. La víctima, identificada como Miguel Horacio Urías Olais, viajaba en una vagoneta de la funeraria Horeb.

Reportes de El Debate Sinaloa indican que el vehículo salió de la cinta asfáltica por causas aún no esclarecidas. Equipos de emergencia trasladaron al empresario a un hospital, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

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El trágico caso de Miguel Horacio Urías Olais y su esposa Ana Yeli Piceno López generó zozobra en redes slciales. (facebook)

Esposa muere de un infarto al recibir el cuerpo

Horas después, el cuerpo fue llevado a una funeraria en Tijuana. En ese sitio, su esposa, Ana Yeli, lo recibió. De acuerdo con la información disponible, la mujer sufrió un infarto fulminante en ese momento y murió de forma inmediata.

Según el portal Luz Noticias, la pareja residía desde hace años en Tijuana, aunque era originaria del poblado 6, en la sindicatura de Villa Gustavo Díaz Ordaz, en el Valle del Carrizo. Ambos contaban con una trayectoria reconocida en el sector funerario, con presencia tanto en Baja California como en Sinaloa.

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Los fallecimientos ocurrieron con pocas horas de diferencia y dejaron a una menor en la orfandad. Familiares, amigos y colegas expresaron consternación ante lo ocurrido.

En Facebook fue compartida una esquela ilustrada rinde homenaje póstumo a Miguel Horacio Urías Oláis y Ana Yeli Piceno Lopez. (facebook)

En redes sociales, la tragedia generó consternación, especialmente en Facebook, donde el caso dominó la conversación digital.

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“Tanto lo amaba que no soportó su corazón ese sufrimiento”

“Ni la muerte los separó”

“Ya no existe un amor así de una mujer a un hombre”

“Qué lamentable, es muy impresionante ver a tu pareja en el ataúd; que brille la luz perpetua, descanse en paz y juntos”

¿Qué se sabe de los servicios funerarios?

Se prevé que los cuerpos sean trasladados a su comunidad de origen en Sinaloa, donde se realizarán los servicios funerarios. Hasta el momento, autoridades no han informado sobre las causas exactas del accidente carretero.