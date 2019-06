¿Una victoria oficialista no generaría la sensación de que las cosas están bien, y por lo tanto es preferible no tocar nada? El economista Juan Carlos de Pablo lo explicaba en una nota publicada ayer por Infobae con su particular estilo: "No conozco a nadie que se ponga a hacer una dieta si no siente que le aprieta el cinturón. Y muchos arrancan y consiguen resultados, pero después se olvidan por qué se pusieron a dieta y vuelven a engordar".