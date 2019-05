"Las bolsas, cuando hay crisis y ya olfatean que no hay negocio para abajo, lo empiezan a hacer para arriba. De las crisis se sale para arriba", definió Fedio. "El tiempo electoral entra a jugar. Si la Bolsa sube, anticipa un triunfo del oficialismo. Si bien no es concluyente ni absoluto, la Bolsa es repercusión, es caja de resonancia financiera. No es política, pero todo lo político lo afecta y responde con precios", agregó.