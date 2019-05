El mercado lo interpretó ayer bajo esa misma luz, por eso no hubo sobresaltos en Wall Street. Sólo con los votos del kirchnerismo duro, razonan los analistas con algún voluntarismo, no le alcanza a la ex presidenta para derrotar a Mauricio Macri. "Quedó claro que las posturas radicales no pueden ganar en la Argentina", resumió a Infobae Walter Molano, economista jefe para mercados emergentes de BCP Securities, de Nueva York.