Lo importante no es lo que sostiene Nicolás Dujovne y su entorno. No cabe duda de que el ministro de Hacienda conoce todos esos datos al detalle, por eso no es tan relevante lo que piensa, como que el salario se ha derrumbado como pocas veces en la historia argentina, que eso se traduce en angustia para la inmensa mayoría de la población, y que determina un serio limitante a una eventual salida de la larga recesión que arrastra la economía, teniendo en cuenta que el consumo representa dos terceras parte del motor de la demanda agregada.