Hoy el programa general cuenta con más de 560 productos en todo el país, que varían según la región y la cadena de supermercados. A diferencia de los "Esenciales", que no moverán su precio, estos se renuevan cada cuatro meses con un ajuste promedio que va del 4 al 5% y en el medio hay autorizaciones puntuales, si la situación de costos lo amerita. Y no habrá cambios en esta oportunidad, según dijeron fuentes del sector de la alimentación. Desde las empresas pretendían incrementos mayores, pero el calendario electoral y la aceleración inflacionaria -ya los privados prevén 40% para el año- no habilitan, por el momento, subas superiores.