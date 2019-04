El mayor problema surgió a fines del año pasado, cuando el dólar saltó a $ 40 y la mayoría de las compañías trasladó entre el 70% y 80% de esta devaluación a los valores de los autos y, por ende, a las cuotas de los planes. El traslado a precios del salto cambiario es casi lineal, ya que muchos autos sin importados y, los que no lo son, tiene el 70% de componente importado. "Se forma un grupo de 186 ahorristas y la administradora le va comprando los autos a la terminal con las cuotas, es decir, con los fondos de los mismos ahorristas. Si no se actualiza la cuota en función del valor real del auto, el resto de los ahorristas no pueden comprar su vehículo luego", aclararon en una de las compañías.