El objetivo no declarado de fijar las bandas cambiarias es meter presión para llevar el dólar nuevamente al piso de la zona de no intervención. Ni la elevada tasa de interés ni las ventas de USD 60 millones diarios del Tesoro y la liquidación de dólares del campo consiguieron hasta ahora ese objetivo. Ahora el Central decidió dar otra "zanahoria" para los inversores: si el tipo de cambio llegara a perforar el límite inferior de la banda no saldrá a comprar, por lo menos hasta el 30 de junio, por lo que podría caer aún más.