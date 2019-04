Esta mayor tranquilidad de la divisa permite empezar a proyectar un escenario razonable de desinflación a partir del mes que viene. En mayo se acumulan varias razones que permiten entusiasmarse a cuentagotas: el hecho de que el dólar no siga subiendo le baja presión a los precios, pero además no hay ajustes de tarifas previstos. Y otro factor que juega a favor es que estacionalmente no hay aumentos importantes, como puede suceder en marzo por el inicio de clases o en julio por las vacaciones de invierno.