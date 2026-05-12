México

Brecha de género por maternidad castiga a mujeres que se convierten en madres: estas son las razones

La falta de guarderías o apoyos maternales obliga a muchas mujeres a dejar a los infantes al cuidado de familiares o incluso a suspender su vida laboral

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Fotografía dividida horizontalmente: a la izquierda, una mujer con expresión de cansancio junto a su bebé y ropa sucia; a la derecha, un hombre de espaldas abriendo una puerta.
Una mujer exhausta rodeada de tareas domésticas y su hijo contrasta con un hombre de espaldas abriendo la puerta a su jornada laboral, simbolizando la desigualdad de roles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por cada padre que permanece alejado del mercado laboral, casi cinco madres se encuentran en la misma situación en México. Esta disparidad refleja cómo la paternidad impulsa la integración ocupacional masculina, mientras que la maternidad provoca el efecto contrario, alejando a muchas mujeres del ámbito profesional, de acuerdo con información del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La raíz de esta diferencia radica en la permanencia de esquemas tradicionales de género, que asignan a las mujeres la mayor carga de tareas de cuidado.

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El 88 % de quienes son madres y están fuera de la fuerza laboral se dedica exclusivamente a actividades domésticas, en contraste con solo el 17 % de los hombres en igual circunstancia. Distintos estudios internacionales indican que este patrón puede modificarse cuando los hijos crecen y las demandas de atención disminuyen.

Madres en México se enfrenta a empleos informales y falta de protección social

En el país, al menos el 60 % de las madres que trabajan lo hacen bajo condiciones laborales desfavorables. La mayoría se emplea en el sector informal, sin acceso a prestaciones, seguridad social ni contratos estables.

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Esta precariedad impacta tanto en su calidad de vida como en la de sus hijos, ya que limita el acceso a servicios básicos de salud y protección social.

Según a los datos proporcionados por el instituto, las progenitoras suelen aceptar jornadas extensas, bajos salarios y empleos temporales, debido a la ausencia de políticas públicas que favorezcan la conciliación entre familia y trabajo.

Además, la falta de guarderías o apoyos maternales obliga a muchas mujeres a dejar a los infantes al cuidado de familiares o incluso a suspender su vida laboral.

Infografía que representa la desigualdad laboral de las madres en México, con una mujer cargando un bebé y una niña, cifras, y propuestas de reforma.
La infografía muestra la disparidad laboral de las madres en México, donde el 88% se dedica al hogar, y una propuesta de ley para extender la lactancia y protegerlas de despidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación evidencia la necesidad de fortalecer marcos legales y programas que garanticen oportunidades equitativas, condiciones dignas y protección social para las madres que forman parte de la fuerza laboral mexicana.

Reforma laboral propone ampliar la lactancia y blindar a madres trabajadoras ante despidos

Una propuesta impulsada por el colectivo Mexiro A.C. ante la Cámara de Diputados busca extender el periodo de lactancia legal de seis meses a dos años y garantizar la estabilidad laboral de las mujeres en México.

La iniciativa pretende modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el fin de proteger a las trabajadoras frente a despidos por maternidad y facilitar la conciliación entre empleo y cuidados familiares.

El proyecto, respaldado por legisladores de distintas bancadas, propone también crear mecanismos jurídicos efectivos para evitar la discriminación laboral durante el embarazo, así como promover espacios adecuados para la extracción de leche en centros de trabajo.

El embarazo figura como la principal causa de discriminación laboral femenina, según datos del COPRED, por lo que esta propuesta busca fortalecer los derechos laborales, de salud y de la niñez, promoviendo la capacitación y el acceso a servicios de apoyo para madres trabajadoras.

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