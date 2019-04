– Asociado al gasto social, que desde un primer momento el FMI mostró por primera vez cierta sensibilidad en ese aspecto…

– No importa, es más gasto. No le digo que esté en contra, lo que veo es que el Gobierno no puede cumplir con la meta de baja del gasto primario en términos reales, porque no le cierran los números. Y eso ocurre porque no se controló la inflación, con lo que cambia la estimación del componente previsional por la fórmula de movilidad trimestral. Y lo que tenía el acuerdo que era un plan de estabilización de precios no lo logró.