El "puerta a puerta" entra en vigencia el lunes, tiene un límite anual de 12 compras de hasta USD 50 no acumulables (USD 600 al año, en total) y no requerirá buscar el producto. Eso sí, una vez realizada la compra hay que aportar los datos de la misma en un portal del correo Argentino desde donde manejarán el envío. Si no se hace, no llegarán las cajas.