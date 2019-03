-No creo en la definición de que la sociedad no crea. Simplificamos el pensamiento de la sociedad. No es lo mismo la persona que vive en Mendoza, que en González Catán, que el chacarero que comienza su cosecha que el empresario pyme de la industria del calzado. Hay muchas miradas distintas. Un porcentaje enorme de la sociedad no solo que cree, sino que nos pide que no aflojemos. Es lo que uno se cruza todo el tiempo. Claramente hay un sector de la sociedad que tiene cierta representatividad que cree que Argentina no tiene salvación y hay que acostumbrarse a vivir en esa degradación sistemática que hemos tenido, y está representado por las políticas del kirchnerismo. Pero no es un reflejo de la sociedad ni mucho menos. Si no, no hubiéramos ganado en 2015.