Sica aportó el ejemplo de los costos logísticos. Según detalló, en el resto de América Latina en el rubro de bebidas el costo logístico no supera el 11% mientras que el mercado local está en 25 por ciento. "Muchos sectores no generan negociaciones más fuertes y eso termina impactando en la estructura de precios. El problema es que si no pueden absorberlos y nos los pueden trasladar a los precios terminan pidiendo al Estado que genere beneficios porque no pueden competir".