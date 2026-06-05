México

Sheinbaum aclara rumor sobre guardaespaldas tras caída de reportera en ‘La Mañanera’

La jefa de Estado aseguró que es necesario esclarecer esta situación debido a las noticias falsas

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En la conferencia matutina del jueves 4 de junio, una periodista perdió el equilibrio durante una dinámica por el Mundial 2026, y la mandataria se acercó para auxiliarla ante los asistentes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum explicó el rumor sobre el “guardaespaldas” que ayudó a la reportera el día de ayer tras su caída en las instalaciones de Palacio Nacional.

“Ayer estuvo circulando un video donde decían que había un guardia de seguridad en la mañanera. Es un compañero de comunicación social que siempre está con nosotros y que se acerca, pero ni viene armado, ni nada. Es importante aclararlo, es parte de las fake news”, declaró la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo de este 5 de junio.

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El pasado 4 de junio, tras la finalización de la conferencia matutina, la jefa de Estado lanzó a los periodistas presentes un balón en conmemoración al Mundial 2026 que dará comienzo la próxima semana en México.

Este momento se viralizó en redes sociales, causando diversas reacciones por parte de los internautas, quienes comenzaron a preguntarse sobre el sujeto que salía en el video y si formaba parte de los elementos de seguridad privada de Sheinbaum.

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Reportera se cae durante “La Mañanera” tras intentar atrapar un balón de futbol

En medio de la tradicional conferencia matutina de la presidenta de México, una reportera sufrió una caída mientras intentaba atrapar un balón lanzado en el salón principal, hecho que generó sorpresa y preocupación momentánea entre los asistentes.

El episodio se produjo cuando, en un ambiente relajado, se realizó una dinámica con una pelota. Al intentar detenerla, la periodista perdió el equilibrio y terminó en el suelo. La reacción de la mandataria fue inmediata, quien interrumpió la dinámica para preguntar si la se encontraba bien y ofreció asistencia, mostrando empatía y disposición para atender cualquier necesidad derivada del percance.

La situación no pasó a mayores, pues la afectada se reincorporó rápidamente, aclarando que se encontraba en buenas condiciones. El momento fue interpretado como una muestra de la cercanía entre la jefa de Estado y la prensa, así como de su capacidad para reaccionar ante situaciones imprevistas, reforzando la imagen de un gobierno atento a quienes participan en el ejercicio informativo diario.

En redes sociales se viralizó el tropiezo ocurrido en el Salón Tesorería tras un pase de la mandataria, pero hasta ahora no hay versión oficial ni pronunciamientos formales sobre la persona involucrada
En redes sociales se viralizó el tropiezo ocurrido en el Salón Tesorería tras un pase de la mandataria, pero hasta ahora no hay versión oficial ni pronunciamientos formales sobre la persona involucrada

Sheinbaum descarta desalojar a la CNTE del Zócalo previo al Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema sobre las protestas de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) en la Plaza de la Constitución y otros puntos de la Ciudad de México, reafirmando que no recurrirá al desalojo forzado de los docentes, incluso ante la proximidad de los eventos relacionados con la Copa del Mundo.

Asimismo, argumentó que su postura es priorizar el diálogo y evitar cualquier acción de represión, señalando que los líderes sindicales buscan precisamente un escenario que les permita denunciar un posible uso de la fuerza pública contra sus integrantes.

Actualmente el gobierno federal y las autoridades capitalinas mantienen canales de comunicación abiertos con la Coordinación, con la finalidad de atender todas sus demandas.

La mandataria señaló que su administración se centra en la negociación y el respeto a los derechos de manifestación, descartando la posibilidad de emplear medidas coercitivas para liberar el Zócalo.

“Es mejor una valla para evitar que haya una confrontación entre policías y maestros en lugares en donde quieren acceder con el uso de la fuerza”, argumentó.

En este contexto, también recordó que desde su llegada a Palacio Nacional ha impulsado mejoras para el magisterio, incluyendo incrementos salariales y esquemas de pensiones, respetando las labores de los docentes del país. Enfatizó que cualquier decisión relacionada con las movilizaciones se tomará bajo el principio de respeto a los derechos humanos y la no confrontación, reafirmando el compromiso con soluciones pacíficas derivadas del diálogo para resolver los conflictos sociales en todas las entidades mexicanas.

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