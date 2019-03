Si el dólar sube, habrá problemas porque el Banco Central intentará calmarlo con tasas más altas. ¿Porqué puede subir el dólar? Por los depósitos a plazo fijo que no se renueven en marzo. No hay que olvidar que la masa de depósitos que se agregó con el plan de Guido Sandleris, titular del Central, fue desde el 1 de octubre hasta ahora, de $ 300 mil millones, de los cuales $ 16 mil millones se fueron en febrero. El comportamiento de ahorristas e inversores en marzo será crucial para la cotización del dólar. En el mercado no están tan seguros de que el dólar esté domado.