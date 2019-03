Para Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal Inversiones, "los fundamentos de fondo para la Argentina no cambiaron" y es de esperar "una gran oferta de dólares" por la disponibilidad del Tesoro y los ingresos por exportaciones. "Y si se cumplen los lineamientos fiscales y monetarios -incluso más estrictos-, no tendría por qué haber un exceso de pesos. Sin embargo, no descartamos cierta volatilidad a medida que vayan ganando color las encuestas. En especial, si al oficialismo se le complica el panorama", acotó.