El Central dejó en claro que hará todo lo posible para mantener bien controlado al dólar. No sólo pasa por una mayor oferta de divisas. También seguirá sobrecumpliendo la meta monetaria estipulada con el FMI al menos hasta mayo. Y sólo compraría hasta U$S 50 millones diarios si el dólar perfora el piso de la "zona de no intervención". Esto significa que la divisa podría caer incluso por debajo de aquellos niveles si la oferta de divisas llega a ser significativa.