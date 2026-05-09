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BTS abre debate sobre la nueva masculinidad: rompe estereotipos sobre salud mental y diversidad, afirma experto

El caso de especifico de la banda surcoreana, representa una oportunidad para revisar los factores que históricamente han limitado la expresión emocional en los varones

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BTS abrió su gira de conciertos ARIRANG
BTS le da un nuevo significado a la masculinidad. (Créditos: BIGHIT Music)

El ascenso de BTS en la industria musical internacional ha jugado un papel muy importante, fomentando la apertura de un debate sobre los conceptos arraigados sobre la masculinidad.

La banda de K-pop no solo ha redefinido tendencias musicales, sino que continúa impulsado conversaciones en torno a la identidad de los hombres y la salud mental, de acuerdo con el análisis del Dr. Diego De Santiago Delfín, académico de la Universidad Iberoamericana.

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El especialista sostiene que los integrantes V, Jimin, JungKook, RM, Jin, Suga y J-Hope han conseguido desplazar estereotipos tradicionales, frente a modelos marcados por la severidad y la represión emocional.

Los interpretes de “Dynamite” tienden a mostrarse atentos al autocuidado, la empatía y la validación de los sentimientos, marcando una diferencia con la idea que vincula lo masculino con la dureza y la violencia.

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“El hecho de que figuras tan mediáticas hablen de autoestima, salud mental y emociones tiene un impacto importante en las nuevas generaciones”, explicó el académico.

Cambios culturales y nuevos referentes masculinos

La influencia de esta agrupación es aún más notable porque proviene de Corea del Sur, un país que rara vez figuraba como referente en los debates occidentales sobre género.

Asimismo, el Dr. Diego De Santiago recordó que durante décadas pasadas existían propuestas musicales que desafiaban los cánones masculinos, pero destacó el carácter global y la magnitud del fenómeno actual.

BTS en México (OCESA K-pop)
BTS en México (OCESA K-pop)

Aunque prácticas como el uso de maquillaje o la vestimenta andrógina generan controversia en ciertos sectores, su presencia en el escenario internacional obliga a repensar viejos prejuicios sobre el “ser hombre”.

Esta transformación no está exenta de matices. El investigador advirtió que la industria musical suele diseñar personalidades y estilos con fines específicos, creando lo que denomina “masculinidad manufacturada”. Este proceso implica la elaboración cuidadosa de perfiles y mensajes por parte de productores y representantes para captar diversos públicos.

Redes sociales y la construcción de nuevas identidades a través de BTS

La relación entre BTS y las ARMYs (nombre del fandom), se caracteriza por una retroalimentación constante. Esta interacción ha fortalecido mensajes de inclusión, respeto y apoyo emocional en la esfera digital.

Por medio de las redes sociales, se amplifican tanto posturas progresistas como discursos hostiles hacia modelos alternativos distintos a los que se conocen, dando como resultado una tensión entre nuevas manifestaciones de identidad y resistencia que defienden esquemas tradicionales.

El caso de especifico de la banda surcoreana, representa una oportunidad para revisar los factores que históricamente han limitado la expresión emocional en los varones. Muchas de las problemáticas actuales están ligadas a una negación al momento de expresar las emociones.

“Más allá de si es una masculinidad completamente nueva o una construcción mediática, lo importante es que está cuestionando ideas tradicionales sobre lo que significa ser hombre y eso ya representa un cambio cultural significativo”, concluyó el especialista de la IBERO.

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