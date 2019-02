No habló de eso con Cardarelli en las oficinas del Fondo. La coyuntura casi no fue parte de la charla con los técnicos del FMI, dijo. Les explicó su propuesta y hablaron de la secuencia de las reformas que promueve. Pero compartió un optimismo que expresa con reservas. "Coincidimos en que la economía está tocando un piso", resumió. "Pero no tengo claro si es un piso o una pausa en la caída", agregó.