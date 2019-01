Cuando pagamos en efectivo, es decir de modo offline, hay una confianza dada por el objeto físico (billete/monedas), aún si es una persona a la que no conocés. No necesitamos saber quién es la otra persona, ni tener un intermediario que nos de confianza, porque el objeto tiene un valor que todos conocemos y compartimos. Cuando le doy un billete a alguien, dejo de tenerlo yo, y ahora pasa a tenerlo la otra persona. Por lo tanto, las ventajas del pago en efectivo son el anonimato y la confianza dada por el objeto que no se puede duplicar.