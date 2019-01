Teniendo en cuenta los últimos episodios devaluatorios que sufrió la Argentina (en 2014 y 2016, por ejemplo) la inquietud sobre el regreso del atraso cambiario no es descabellada. No es casualidad que el esquema diseñado junto al FMI haya establecido una "tablita" con ajuste diario para establecer el piso del dólar. La lógica detrás de este esquema es, justamente, no atrasar al dólar para contener la inflación artificialmente en un año electoral. Tal como siempre se hizo en la Argentina.