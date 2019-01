– Algunos me dicen que no habrá nada de renovación en la previa electoral. Pero pienso que no será así. Si se observa el portafolio en dólares de los inversores argentinos, hay casi 30.000 millones en bancos a tasa cero. Y unos USD 10.000 millones en Letes al 4,75%. No veo por qué estos tenedores que perciben un rendimiento van a querer salir de ese instrumento. Tal vez dependa más la renovación de cómo se comporte la economía en los próximos meses, la estabilidad macro que consigamos, que las perspectivas electorales. A partir de mayo ya saldremos a refinanciar títulos que vencen en 2020, así que ése será el momento en que debemos atravesar ese test. Las Letes colocadas el martes vencen después de las PASO y no sucedió nada.