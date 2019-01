—Hay muchos países en los cuales uno prefiere no invertir por muchas razones: por cuestiones de seguridad, de política, por la corrupción… Hay una gran lista de razones por los cuales no elegiría a un país para invertir. Tal vez no haría un hotel en Afganistán. Prácticamente, no se puede invertir en Cuba porque está todo bajo las manos del gobierno. En Venezuela, las condiciones no están dadas: no tienen la posibilidad ni de comprar un pedazo de pan.