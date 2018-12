– ¿La zona de no intervención en el mercado de cambiario por parte de Banco Central, con una brecha entre puntas del 30% no constituye un desaliento a la especulación entre dólar y tasa, porque se mueve a la baja cuando entran capitales y sube cuando quieren salir, y además está el resorte de las tasas de interés?

– Es cierto que la banda es muy ancha, pero el mayor problema es que el Banco Central no ha logrado mantener el tipo de cambio en el centro de la zona de no intervención. Eso es lo que hubiese sido deseable. Por eso no terminan de usar bien la tasa de interés para que eso ocurra. Acá se engolosinaron con una estrategia muy ingenua que es bajase la cotización del dólar. Por eso están muy complacidos con un tipo de cambio en el piso de la banda. Creo que es un error.