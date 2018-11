Pese a que una de las grandes preocupaciones del gobierno de María Eugenia Vidal es contar con mayores recursos del Fondo del Conurbano, por unos $19.000 millones, se decidió no incluirlo en el Presupuesto "porque no se puede agregar lo que no está asegurado obtener, ni la forma de pago, en pesos u obras", destacaron quienes se ocuparon de la letra chica de la iniciativa.