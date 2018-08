En lo que respecta a las empresas. Álvarez Saavedra destacó que en el caso de las pymes están muy afectadas por el nivel de la tasa y la recesión y que por eso, desde la UIA, piden a la Afip que postergue el pago de impuestos a las pequeñas empresas. "No pedimos subsidios. Cuando reclamamos por los reintegros es porque se trata de una devolución de impuestos para los que exportan y es una diferencia que permite o no estar en un mercado y hay que destacar que los reintegros no son subsidios", destacó.