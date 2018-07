– Claramente, al Presupuesto aprobado le sumo la necesidad de cumplir con las metas de déficit fiscal, y ya se estaría dando un paso muy significativo si se sobre cumple el compromiso para este año. Pero acá está faltando reconocer humildemente cuál es nuestra realidad. Cuando digo esto no me refiero solamente a los políticos, el círculo rojo existe. Después de oírlo mucho he llegado a una suerte de definición: para mí es un conjunto de personas en posiciones de poder, tanto económico, social, y mediático, que, por su modo de pensar tendrían que apoyar el proceso de cambio; pero en el fondo están más o menos bien con las circunstancias en su posición, no les va tan mal y tienen un buen nivel de vida, y en el balance terminan oponiéndose.