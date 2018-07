Miguel Schiariti, titular de la Cámara de la Industria de Carnes (CICCRA), aseguró, luego de la reunión, que el precio de la carne "no aumentará" en los próximos meses mientras el consumo y las exportaciones se incrementaron 6%. "Se le contó al presidente que aumentó la producción entre 8% y 10%, las exportaciones y el consumo 6%, y el precio de la carne quedó muy por debajo de la inflación", afirmó el dirigente y agregó que "afortunadamente las exportaciones evitaron que el precio de la carne cayera, porque si no el precio de carne y el novillo hubiera caído, lo cual no hubiera sido una buena noticia, a pesar que el publico se contentara".