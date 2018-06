Quienes relativizan el efecto de haber pasado a mercado emergente explican que no se trató de una decisión basada en un análisis macroeconómico de la Argentina. En realidad, es un visto bueno de los inversores por reformas vinculadas con el funcionamiento del mercado de capitales y la no existencia de controles cambiarios. Pero son aspectos más bien técnicos que no están relacionados con una evaluación sobre el programa en marcha o las dificultades para bajar la inflación.