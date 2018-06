Negocios de frontera. También se están beneficiando ya mismo del nuevo contexto cambiario. Ciudades como Posadas, Cataratas del Iguazú (ambas en Misiones), Bariloche e incluso Mendoza se empiezan a beneficiar con un tipo de cambio mucho más alto. Los argentinos ya no cruzan para cargar nafta, ni hacen cola para ir a comprar a Paraguay. Sencillamente el cambio ya no justifica irse del otro lado de la frontera, que llegó a generar colas de varias horas en los pasos fronterizos, como sucedió en los últimos años en el puente que conecta con Encarnación o para los caminos para cruzar los Andes rumbo a Chile. Los comerciantes de estos "negocios de frontera", muchos de los cuales estaban al borde de la quiebra, ya aseguran que tienen un impacto positivo por el cambio de contexto. No sólo los argentinos dejaron de ir del otro lado de la frontera, sino que empiezan a recibir visitantes extranjeros, especialmente desde Chile.