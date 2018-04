Ante lo que claramente consideran un gesto de desentendimiento de parte del Gobierno, el comunicado define: "El Sindicato realizará en los próximos días una marcha a la Embajada de Francia y al centro de distribución de logística de la firma de Carrefour. Posteriormente, no descartamos un paro de carácter nacional a todas las cadenas de supermercados del país". Por el momento, desde el sindicato manifiestan que el acuerdo no será valido si no los convocan. En tanto, tanto la empresa como Trabajo consideran que no forman parte de la negociación.