Como ejemplo podemos citar el caso de un joven (Rodrigo T) que solicitó un crédito de esta modalidad y para llegar a la relación cuota ingreso sumo a su padre como codeudor el año pasado. "En diciembre presenté toda la documentación del departamento para comprar pero cuando estaba por firmar el acuerdo para mandar ya a la escribanía me advirtieron que a fin de abril se termina esta línea de crédito con esta tasa de interés. Me explicaron que la modifican. Me siguen dando los $ 3,2 millones que solicité pero de una cuota de 13 mil pesos que iba a tener, ahora debería pagar 22 mil aproximadamente según me aclararon en el banco porque no aceptan como codeudor a mi papá. A todo esto, el trámite se atrasó porque en el banco me perdieron durante 3 semanas la carpeta con todos mis papeles y no sabían dónde la tenían. Para colmo yo ya pagué la seña del departamento y no me dan una respuesta en la sucursal de Quilmes, que es donde hice todos los trámites, pero me aclararon que hay varias personas en mi misma situación con el tramite casi terminado pero que se les va a caer el pre acuerdo por estos cambios que se vienen", explicó el joven.