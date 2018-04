En el Gobierno no hay la más mínima intención de atender las quejas de Lilita Carrió sobre este tema ni hacer caso a los pedidos de mayor gradualismo en los aumentos de tarifas. "Nuestros socios nos vienen pidiendo eso desde que comenzó el gobierno, pero no hay manera de reducir el déficit fiscal que no sea bajando los subsidios", responde un ministro en Casa Rosada.