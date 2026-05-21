ANI anuncia tarifas diferenciales en peajes de Autopistas del Café tras protestas de comunidades

Pejaes en Colombia - La medida beneficiará a habitantes de municipios de Caldas y Risaralda que se encuentran en el área de influencia de varios peajes | crédito Shutterstock

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció la implementación de tarifas diferenciales en varios peajes de Autopistas del Café para habitantes de municipios de Caldas y Risaralda, luego de las protestas registradas en los últimos días por el incremento en los cobros.

La decisión se tomó tras una extensa mesa de diálogo realizada en Santa Rosa de Cabal, donde participaron representantes del Gobierno nacional, concesionarios, alcaldes, líderes sociales y miembros de las comunidades afectadas.

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Según información entregada por la ANI, las tarifas diferenciales aplicarán inicialmente en los peajes Tarapacá I y II, San Bernardo del Viento y Las Pavas.

Pejaes en Colombia - La medida beneficiará a habitantes de municipios de Caldas y Risaralda que se encuentran en el área de influencia de varios peajes - crédito redes sociales/X

La ANI habló de acuerdos tras las protestas

El anuncio se produjo después de más de diez horas de reunión entre funcionarios de la ANI, los ministerios de Transporte, Hacienda y Planeación, representantes de concesiones y delegados ciudadanos.

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Durante los últimos días se registraron protestas y bloqueos en los peajes Tarapacá II y San Bernardo del Viento por cuenta del aumento en las tarifas.

“Desde ayer hasta hoy en la madrugada estuvimos explorando alternativas que permitieran levantar la protesta de los manifestantes quienes obstaculizan el paso de vehículos”, señaló Roberto Upegui, vicepresidente ejecutivo de la ANI.

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Los beneficios serán para municipios de Caldas y Risaralda

La entidad explicó que las tarifas especiales beneficiarán a residentes de Palestina, Chinchiná y Villamaría, en el departamento de Caldas.

También cobijarán a habitantes de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda.

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Pejaes en Colombia - La medida beneficiará a habitantes de municipios de Caldas y Risaralda que se encuentran en el área de influencia de varios peajes - crédito Invias

Para acceder al beneficio, los usuarios deberán acreditar su lugar de residencia y registrar el vehículo correspondiente ante las autoridades y operadores establecidos para el proceso.

La tarifa para vehículos particulares bajará a $700

Uno de los puntos que más llamó la atención del acuerdo fue la reducción significativa en el valor para algunos vehículos.

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La ANI informó que los automóviles, camperos y camionetas de categoría I pasarán de pagar $17.800 a una tarifa diferencial de $700.

“En el caso de la categoría I de vehículos, autos, camperos y camionetas, y categoría II, buses, que hoy pagan una tarifa de $17.800, pasarán a pagar $700”, explicó la entidad.

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Pejaes en Colombia - La medida beneficiará a habitantes de municipios de Caldas y Risaralda que se encuentran en el área de influencia de varios peajes - crédito Colprensa

Además, indicó que en las categorías III en adelante el descuento se aplicará de manera proporcional.

Habrá una nueva mesa de trabajo

La Agencia Nacional de Infraestructura anunció que el próximo martes se realizará una nueva mesa de diálogo en el Ministerio de Transporte.

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En ese encuentro se discutirán los municipios adicionales que podrían acceder al beneficio y los procedimientos necesarios para implementar las tarifas diferenciales.

También se definirán los requisitos específicos que deberán cumplir los conductores interesados en obtener el descuento.

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Las protestas venían creciendo en la región

Las manifestaciones en Autopistas del Café se intensificaron en los últimos días por el inconformismo de varios sectores ciudadanos frente al incremento en las tarifas de los peajes.

Comunidades, estudiantes y transportadores venían reclamando medidas que redujeran el impacto económico generado por los cobros en corredores viales de la región.

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las comunidades busca disminuir las tensiones y facilitar nuevamente la movilidad en los puntos donde se presentaron bloqueos.

La ANI sostuvo que continuará trabajando con las autoridades locales y los distintos actores involucrados para avanzar en soluciones que permitan mantener el funcionamiento de la infraestructura vial y atender las solicitudes de las comunidades.