¿Cuál es la explicación para tamaña intervención ahora? El titular del Central, Federico Sturzenegger, ensayó dos en los últimos días. En el comunicado de política monetaria reconoció que una disparada mayor del dólar, que pasó de $ 17,50 en diciembre a $ 20,50, era capaz de "alterar la marcha de la inflación". Pero pocos días después, al hablar ante el Institute of International Finance, dio otra versión: "No hay nada extraño en la intervención esporádica. Estamos viendo una percepción de política monetaria que no se condice con la política del Banco Central". En otras palabras, se abandona momentáneamente la flotación cambiaria… porque el mercado está equivocado.