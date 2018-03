"Esta fórmula los protege contra la inflación por siempre", agregó, y cuando le preguntaron sobre la nueva fórmula de cálculo de las jubilaciones y si en la transición entre el cálculo anterior y el nuevo que determina el porcentaje de aumento establecido por ley los jubilados perdieron dinero, Macri dijo que "eso es teoría, porque lo importante es que la fórmula anterior no los protegía de la inflación, y si con esa fórmula íbamos a una hiperinflación, perdían todo como en 2001. Queremos algo justo y equilibrado en el tiempo que me permita decirles a los jubilados que están protegidos. No van a perder contra la inflación, que es lo más importante".