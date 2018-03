El dólar, en calma

Por eso todo estuvo en calma. El dólar en bancos y casas de cambio siguió en $20,51. En la plaza marginal, el blue volvió al precio de $20,70.

El dólar interbancario, también llamado dólar hoy, siguió con escasos negocios, USD 643 millones. Abrió a $20,20 y terminó con una leve suba de 2 centavos a $20,22.

Las reservas aumentaron USD 28 millones a 62.392 millones, porque las subas del oro y del euro aportaron ganancias por USD 30 millones y solo se pagó 1 millón a Brasil.

En la plaza de bonos de la deuda, no varió demasiado el monto de negocios. Se operaron $11.837 millones y el Bonar 2024, el bono de referencia en dólares, sumó 0,65% de ganancias.

En la bolsa hubo toma de ganancias, con un monto de negocios mínimo de $578 millones. El índice Merval de las acciones líderes, en tanto, perdió 0,73%. Nuevamente los inversores estuvieron muy selectivos.

Lo más destacado fue BYMA, que aumentó 2,25%. El banco había bajado la rueda anterior cuando el resto de las entidades tuvieron alzas considerables. Pampa (+2,03%) fue el otro papel que escapó al desbarranque leve, pero generalizado.

No hay sorpresas. El mercado se ha tornado monótono. La bolsa sube y toma ganancias cortas. Con el dólar sucede lo mismo. Todo el mercado parece tener un ciclo de alzas y subas que no superan los tres días. No hay tenedores que deseen mantener largo tiempo las acciones o los dólares en su poder y todo se traduce en una plaza que tiene escasos negocios. La mitad de lo que operaba a fines del año pasado.