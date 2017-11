-Siempre tenemos esta doble parte: nuestro negocio de corto plazo y que más anunciantes entiendan Internet y aprovechen el beneficio, y en el mediano plazo es seguir construyendo las capacidades digitales del país. Lo digital vino para quedarse, hay cambios que cada vez se aceleran más y son cambios irreversibles, y tenemos un rol, dentro de tantas otras empresas, de colaborar en ese desarrollo, de la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, de las Pymes y de los desarrolladores. Para que tengamos un número de la cabeza, el ministerio de Producción ha dicho que hay 853.000 pymes en el país. Que son la columna vertebral del país. El 50% de ellas no están en Internet, no están en el mapa, porque no saben cómo. Y nosotros usuarios del teléfono celular que vivimos conectados, hacemos búsquedas para terminar generando negocios.