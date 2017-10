Y no es que Lagarde menciona la desigualdad y el futuro de la juventud por una cuestión de principios, de moral o como simple declamación. En ese mismo discurso la ex ministra del gobierno de Nicolás Sarkozy sostuvo que "me refiero a la excesiva desigualdad porque afecta el crecimiento, erosiona la confianza y alimenta tensiones políticas". ¡Mirá vos!