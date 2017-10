5-El gasto público: El proyecto elaborado por Dujovne contempla que la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto de la Nación y de las provincias "no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor de cobertura nacional previsto en el marco macrofiscal". Para regular lo que es gasto público corriente primario, el proyecto establece que será entendido como "los egresos corrientes primarios, excluidos: a) los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales, b) las transferencias por coparticipación a Municipios y Comunas, c) los gastos corrientes financiados con aportes no automáticos transferidos por el gobierno nacional a las jurisdicciones que tengan asignación a una erogación específica, d) los gastos corrientes destinados al cumplimiento de políticas-públicas nacionales, que sean definidas como políticas de Estado por futuras leyes nacionales".