– ¿Cómo analiza el futuro de la actividad minera para este año y el 2018?

– La minería es uno de los sectores que tiene que profundizar cambios para transformar a la minería en una empresa del siglo XXI, porque la minería es una industria del siglo XVIII y hay que transformarla. Eso implica que se viene la digitalización; la incorporación de tecnología para evitar problemas de derrames; la mejor utilización de los recursos humanos y el especial cuidado del medioambiente. Creo que se viene la explotación de un potencial minero que Argentina tiene y no termina de despegar. Se hicieron muchos avances con el Acuerdo Federal Minero en los '90 y tenemos muchas expectativas. No hay que ir muy lejos si me voy a Australia, Western Australia exporta unos USD 75.000 millones; Chile exporta por USD 45.000 millones; mientras que la Argentina sólo unos USD 3.000 millones, pero somos muy optimistas para el futuro.