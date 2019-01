Uno de lo últimos informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), además de señalar que la ganadería es responsable del 14,5 % de los gases de efecto invernadero (similar al porcentaje generado por el transporte), afirma que por el crecimiento económico y un auge de una clase media a nivel mundial, la dieta cambió aceleradamente. ¿A dónde vamos? A un mayor consumo de carne y productos lácteos. Si algo somos "es omnívoros: estamos preparados para comer de todo", explica la antropóloga Polischer, y agrega: "es una cuestión ideológica elegir qué comer o no. Si no hubiéramos comido proteínas animales y ácidos grasos no hubiéramos tenido cerebro, no nos hubiésemos diferenciado del resto de los animales. No seríamos humanos, no tendríamos lenguaje".