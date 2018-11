Su mítica Honda Rebel 250 decía "Florida" en la pantalla del frente y estaba cubierto por decenas de calcomanías. Fue su vía de escape: "Salir a la ruta era una distracción. Si no hubiera sido por la moto, no hubiese conocido todas esas ciudades. No tenía con quién salir en el coche. Pero con la moto sí porque es unipersonal, viajaba yo sola". Nelly quedó sola aunque secundada por el clero de moteros que la acompañaban a los encuentros. Cuando no le renovaron más el registro de conducir, "vendí la Rebel y me compré este cachivache", dice y señala su triciclo eléctrico. Confiesa que no le quedó ningún sueño por vivir: "Hice lo que se necesita en la vida. Planté un árbol, tuve una hija y no escribí un libro pero me escribieron uno (su biografía autorizada "A mí me llaman la abuela Nelly", de Gonzalo Augusto Firpo).