“El origen de la Scaloneta”, la serie: capítulo 4, Ángel Di María

El origen de la Scaloneta - Capítulo 4 - Angel Di Maria

“Me di tantas veces la cabeza contra la pared que la terminé rompiendo”. La frase de Ángel Di María describe a la perfección lo que fue y es su historia con la selección argentina. La que se inició en las Juveniles, cuando Hugo Tocalli le vio pasta para darle un salto de calidad al equipo que se consagró en el Mundial Sub 20 de Canadá en 2007 y lo catapultó a la Mayor para ser dirigido por Diego Armando Maradona.

El Fideo se convirtió en uno de los emblemas de la Albiceleste, aunque tuvo muchos tragos amargos por pertenecer a una generación que no consiguió reflejar su poderío y jerarquía en títulos. Las lesiones fueron su gran karma: se perdió las finales de Canadá 2007 y Brasil 2014, mientras que salió con molestias en los encuentros ante Chile en 2015 y 2016. Pese a las desmedidas críticas periodísticas y de parte del público, no claudicó en la persecución del sueño de triunfar con Argentina. Y tuvo premio.

Cuando parecía que Lionel Scaloni lo iba a incluir en la lista de jugadores de recambio y lo retiraría de la Selección tras la Copa América 2019, en la que perdió algo de protagonismo, Di María brilló en un París Saint Germain plagado de estrellas internacionales y hasta hizo público su deseo de reaparecer en las convocatorias justo antes de la Copa América que se iba a disputar en Argentina y Colombia, pero finalmente se desarrolló en Brasil por la pandemia de coronavirus.

El destino, esta vez, le tenía preparado un capítulo dulce: el rosarino fue adquiriendo rodaje, protagonismo y relevancia en el juego del conjunto nacional, por lo que el técnico lo incluyó como inicial en la final contra Brasil en el estadio Maracaná. Y allí desplegó su repertorio y fue héroe. Anotó el 1-0 en el clásico sudamericano y selló la tan ansiada victoria y título para Argentina.

Con los testimonios de sus hermanas Vanesa y Evelin, su amigo de la infancia Alexis Amarillo, su primer entrenador en el club El Torito Rubén Tomé, su ex compañero de Selección Sub 20 Matías Sánchez, su ex entrenador en Rosario Central Leonardo Astrada y su ex entrenador de Selecciones Juveniles Hugo Tocalli.





CAPÍTULO 1: LIONEL SCALONI





El origen de la Scaloneta - Capítulo 1 - Lionel Scaloni





CAPÍTULO 2: RODRIGO DE PAUL





El origen de la Scaloneta - Capítulo 2 - Rodrigo De Paul





CAPÍTULO 3: LIONEL MESSI





El origen de la Scaloneta - Capítulo 3 Lionel Messi





Seguir leyendo: