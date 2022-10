La contundente respuesta de Ángel Di María a la prensa italiana: “Por favor, dejen de inventar”

Ángel Di Maria quiere retirarse en Rosario Central (Reuters)

Esta semana Ángel Di María volvió a manifestar sus deseos de regresar a la Argentina para vestir los colores de Rosario Central, el club del que surgió y del cuál es fanático. Ante esto, en la Juventus hubo una reacción negativa y una mala interpretación de sus declaraciones que obligó al futbolista a aclarar qué hará en el futuro inmediato.

“No suelo dar explicaciones cuando leo estas mentiras, pero ya es momento de darlas. No sé quién ha inventado que me voy en enero, las declaraciones mías que han visto donde digo que me voy a retirar en Rosario Central (el club de donde salí) son recientes, pero son declaraciones que hago desde el día que me vine por primera vez a jugar aquí a Europa en el año 2007. Eso no significa que me quiero ir HOY, tampoco me voy a ir en enero, por favor dejen de inventar, estoy muy feliz en este gran club, muy feliz en la ciudad y cuando vuelva a estar bien físicamente daré al equipo lo mejor de mí como lo hice siempre que me ha tocado jugar, aquí y en todos los equipos donde he jugado”, escribió Di María en un posteo en sus perfiles de redes sociales. Y cerró: “Amo jugar al fútbol, no me gusta ver los partidos en mi casa, me gusta jugarlos, por lo tanto pido por favor que no crean todo lo que leen porque eso no ayuda, solo ensucia mi nombre y el nombre del club. Muchas gracias”.

El Fideo llegó esta temporada a la Juventus y aún no ha podido destacarse como se esperaba. Su contrato finaliza a mediados de 2023 y parte de la prensa y de los fans del elenco italiano creyeron que sus declaraciones en la última semana eran una señal de que se marcharía después del Mundial de Qatar.

El ex jugador del PSG había hablado con el programa El Juego Sagrado cuando dijo: “Sé que es difícil, sé que hay muchas cosas, tengo la tele argentina y vivo mirando todo. Lo digo siempre, el sueño de todos lo que están en el fútbol argentino es venir para Europa, el mío, que estoy en Europa, es poder volver a vestir otra vez la camiseta de Central. No voy a esconder la realidad, lo dije siempre. Si tengo la posibilidad y las ganas como la tengo, me gustaría poder estar”.

Esta declaración había provocado que en varios canales de la televisión italiana se asegurara que el futbolista quería marcharse del elenco de Turín y que lo iba a hacer cuanto antes. Pero, con sus palabras, el jugador se encargó de desmentir estas versiones y dejar clara su postura.

Di María debutó como profesional en Rosario Central en diciembre de 2005 con apenas 17 años y en 2007 se marchó al Benfica en donde brilló de manera tal que el Real Madrid decidió ficharlo en 2010. Desde entonces se ha asentado en Europa y ha pasado por clubes como Manchester United y PSG hasta recalar en la Juventus, en donde firmó un contrato hasta junio de 2023, cuando podría iniciar su regreso hacia la Argentina.

En la actualidad, el extremo zurdo de 34 años se está recuperando de una “lesión de bajo grado en el tendón de la corva del muslo derecho” y se espera que su vuelta a las canchas se de la semana que viene, cuando se cumplan los 20 días de recuperación informados por el club italiano.

