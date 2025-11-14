Argentina tuvo un día perfecto en la Billie Jean King Cup: venció 3-0 a Eslovaquia y se acerca a la clasificación

Las chicas argentinas enfrentarán a Suiza el domingo, en busca de la clasificación (Crédito: Prensa AAT)

La Selección Argentina de Tenis YPF dio un paso importante en su objetivo de clasificar a los Qualifiers de la Billie Jean King Cup al vencer a Eslovaquia por 3-0 en la serie disputada en Córdoba.

Solana Sierra y Julia Riera ganaron con comodidad sus cruces de singles: la marplatense, primera raqueta del equipo nacional, derrotó a Rebecca Sramkova por 6-2 y 6-4, mientras que la jugadora de Pergamino arrolló en el primer turno a Viktoria Hruncakova por 6-2 y 6-1. El dobles, conformado por Riera y Jazmín Ortenzi, superó a la pareja integrada por Katarina Kuzmova y Nina Vargova por 6-4, 3-6 y 6-4 en el último turno.

Las singlistas argentinas tuvieron un nivel sólido ante un rival que llegó con algunas bajas, y cuyas intérpretes no se sintieron cómodas en el polvo de ladrillo del Córdoba Lawn Tenis Club.

Las dirigidas por Mercedes Paz construyeron un triunfo que les permite ilusionarse con avanzar a la siguiente instancia luego de cuatro eliminaciones consecutivas: para lograrlo, deberán vencer a Suiza en la serie que se jugará el domingo, a partir de las 11:00.

Solana Sierra prolongó su buen momento y no dejó dudas

En el cruce más esperado, Sierra (66° del ranking WTA) dio una nueva demostración de su gran presente y se impuso con autoridad sobre Sramkova, la primera raqueta de Eslovaquia.

Tras un primer set con amplio dominio de la argentina, la singlista principal del equipo europeo consiguió su primer quiebre en el inicio del segundo parcial y se adelantó por 2-0.

Lejos de amilanarse, Sierra -21 años- mostró inteligencia y solidez, ganó cuatro juegos consecutivos y no tuvo inconvenientes para sellar el triunfo luego de una hora y 18 minutos de acción. El único ítem en el debe de la marplatense fueron las nueve doble faltas que cometió.

Solana Sierra festejó con Tino, su perro (Crédito: Prensa AAT)

Julia Riera mostró el camino en el primer punto

En la apertura de la jornada, Riera (170° del escalafón mundial) demostró una vez más que jugar para la Argentina la fortalece: dominó a su rival de principio a fin y se llevó un triunfo contundente ante Hruncakova (226°), en una hora y 10 minutos de juego.

La pergaminense, de 23 años, alcanzó a Gisela Dulko en el tercer lugar de las tenistas con más victorias en la Billie: 16. Paula Ormaechea (20) lidera el listado, seguida por Florencia Labat (19).

La número 2 argentina salió decidida a imponer las condiciones y rápidamente se puso 3-0 arriba. Luego dominó los tiempos y capitalizó la ansiedad de Hruncakova, quien cometió muchos errores.

La eslovaca intentó atacar el segundo servicio de Riera, pero careció de eficacia. Así, la representante nacional construyó una victoria inapelable que sirvió para sacar la primera ventaja en la serie.

Julia Riera tuvo una gran actuación: triunfo en el single y el dobles (Crédito: Prensa AAT)

El dobles cerró una jornada a puro festejo

En el último partido, ya con la serie definida, el dobles tuvo que trabajar más. Riera y Ortenzi (216° en la clasificación individual) cedieron el segundo set y lograron una victoria apretada ante Kuzmova (229°) y Vargova (282°).

Los Playoffs de la Billie Jean King Cup reúnen a 21 países divididos en siete grupos de tres cada uno. Cada serie se disputa bajo el formato todos contra todos, con dos partidos de singles y uno de dobles por serie.

Los ganadores de cada grupo clasificarán a los Qualifiers 2026, la instancia previa a las Finals, donde compiten las 12 mejores selecciones del planeta.

Argentina busca cortar una racha de cuatro eliminaciones seguidas en Playoffs. La serie que definirá el Grupo C será el domingo, frente a Suiza, a partir de las 11:00. Este sábado, desde la misma hora, se enfrentarán las selecciones europeas.