Argentina inicia la serie ante Países Bajos, por un lugar en el Final 8 de la Copa Davis

Tomás Etcheverry le ganó la pulseada a Francisco Comesaña y será el encargado de abrir la serie de Copa davis ante el neerlandés Jesper de Jong (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

El sorteo para el cruce entre Países Bajos y Argentina por los Qualifiers de la Copa Davis ya no da lugar a la especulación. Si bien se pueden modificar a los protagonistas un tiempo antes de cada encuentro (una hora previa al primer partido y diez minutos antes del segundo), los cruces determinaron que el número uno local, Jesper de Jong, enfrente a Tomás Etcheverry en el partido que abrirá la serie en Groningen, la ciudad joven elegida por los anfitriones para el cruce que definirá un lugar en el Final 8 de noviembre en Bolonia, Italia. La acción comenzará a las 9 (hora de Argentina) y se podrá ver a través de TyC Sports y DSports.

Cuando Andreas Egli, árbitro del match, desenrolló el primer papel con el nombre del jugador de La Plata, no hubo gestos de disconformidad ni de aceptación por parte del equipo albiceleste. Fue algo inocuo porque, como dijo el capitán del equipo, Javier Frana: “Si es bueno o es malo se sabrá después. Sobre lo que no se puede manejar, sólo cuenta aceptarlo”.

La selección local juega por tercera vez consecutiva en la urbe en la que no perdió en ninguna de sus dos ocasiones anteriores. Como local, el conjunto naranja ganó sus cinco series pasadas. La última derrota se remonta a septiembre de 2014, cuando la Croacia de Marin Cilic y Borna Coric se impuso 3-2. Entre sus estadísticas, el representativo neerlandés logró revertir en cinco ocasiones situaciones adversas: dos veces estando 0-2 y tres cuando caía 1-2.

Países Bajos llegó a esta instancia sin disputar los Playoffs por haber alcanzado la final de 2024 frente a Italia, con Botic van de Zandschulp como integrante del equipo. Al segundo singlista se lo vio golpear muy fuerte la pelota durante los entrenamientos, aunque por momentos sin demasiado control. Es algo común en su juego, que lo vuelve impredecible: tan vulnerable como peligroso, según logre mantener la pelota dentro de los límites de la cancha.

Con esas características despidió del tenis profesional a Rafael Nadal en los cuartos de final de Copa Davis, en Málaga el año pasado, con una derrota inesperada para los españoles que llenaron el estadio. También sorprendió con su victoria sobre Carlos Alcaraz en la segunda ronda del US Open 2024, lo que llevó a Daniil Medvedev a bromear con usar una vincha con la inscripción Botic para ver si así podía ganarle al actual número uno del mundo. Para completar los vaivenes de Van de Zandschulp, a los 29 años retrocedió 60 lugares respecto de su mejor posición en el ranking, alcanzada en 2022, cuando fue 22°.

Su mejor y única victoria en la temporada actual ante un jugador Top 40 fue frente a Novak Djokovic en la segunda ronda de Indian Wells. Sin embargo, en el partido siguiente perdió contra Francisco Cerúndolo, en el único enfrentamiento entre ambos, por 6-3 y 6-4.

Francisco Cerúndolo es el mejor tenista del momento y cerrará la jornada ante el local Botic van de Zandschulp (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

A punto de cumplir 30 años, suma 12 victorias en 19 presentaciones con Países Bajos. Como local tiene dos triunfos y una derrota. Tras caer en la primera jornada frente al suizo Riedi, le dio a su equipo el punto decisivo en Groningen.

Francisco vuelve al equipo nacional después de una ausencia por lesión ante Noruega. Había comenzado el año como uno de los dos argentinos más regulares, aunque sólo llegó a una final y no consiguió títulos en la temporada. La mejor raqueta argentina atravesó un bajón de cuatro torneos —entre Hamburgo y Wimbledon, con dos Grand Slam incluidos— en los que desperdició chances importantes, hasta perder en segunda ronda en el US Open.

Sin embargo, en Copa Davis suele encontrar fortaleza y seguridad, salvo en su segunda presentación ante Kazajistán en Rosario 2024. Su última actuación (cuartos de final en Málaga) dejó una imagen de autoridad y confianza, al demoler al italiano Lorenzo Musetti 6-4 y 6-1. Antes, en Manchester, había derrotado al británico Jack Draper, que venía de hacer semifinales en el US Open. En total, ganó seis de sus 10 partidos. Tres de sus derrotas fueron contra Jannik Sinner, Borna Coric y Denis Shapovalov, todas de visitante, lo que enmarca positivamente sus números: 4-3 fuera de casa.

Pensando en su rival, Francisco sostuvo: “Va a ser un partido muy complicado. Espero un partido duro y cerrado. Él tiene mucha experiencia en el circuito, donde ha ganado grandes partidos y ha tenido otros no tan buenos, pero en Copa Davis se ha desempeñado muy bien. El año pasado en Málaga le ganó a Nadal y otros partidos que llevaron a Países Bajos a la final. Además, acá, con su gente, va a estar muy motivado. Voy a tener que salir a hacer un gran partido, porque es un jugador muy variable: puede defender, atacar o dedicarse a meter pelotas. Puede ser un partido con muchas cosas y ojalá yo pueda hacer un gran partido”.

Jesper de Jong (25 años, nacido en Haarlem) debutará en Copa Davis ocupando el lugar de líder del equipo, una responsabilidad inédita para él. Algo similar le ocurrió a Cerúndolo cuando debutó ante Sinner en Bolonia 2022. Con Etcheverry se enfrentaron dos veces, al inicio de sus carreras, en torneos post pandemia en Sudamérica y sobre polvo de ladrillo. El balance fue una victoria por lado, con marcadores similares. Un antecedente lejano que no sirve demasiado como referencia.

Por eso, conviene mirar estadísticas recientes. Tommy, en su sexta convocatoria, viene de altibajos tenísticos y anímicos que lo hicieron perder confianza y caer más allá del puesto 50. Aunque parece haber superado esa mala etapa de traspiés en primeras rondas, aún resta ver cómo responde en competencia, en especial representando al país.

De Jong, en cambio, es incómodo por su regularidad y buen servicio, que le permitió ingresar en el Top 100 a mediados de marzo. Aunque le costó sostenerse, hoy ocupa el puesto 79 tras el US Open. En polvo de ladrillo obtuvo victorias sobre jugadores mejor ubicados como Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Davidovich Fokina y Joao Fonseca. También superó clasificaciones para entrar en los cuadros principales de Roma, Halle y el US Open, aunque no avanzó más allá del debut.

Por ranking ATP, los argentinos son favoritos en cada partido, pero la incógnita está en qué versión de Cerúndolo y Etcheverry aparecerá en la cancha. La serie depende más de ellos que de los jugadores locales.