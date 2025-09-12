Deportes

Argentina pisó fuerte en Países Bajos en el inicio de la serie y quedó a un punto del Final 8 de la Copa Davis

Francisco Cerúndolo se impuso 7-6 (4) y 6-1 y dejó al combinado nacional 2-0 arriba tras la victoria de Etcheverry. Este sábado se definirá la serie con el dobles y, en caso de ser necesarios, otros dos duelos de singles

Guardar
Francisco Cerúndolo venció a Botic
Francisco Cerúndolo venció a Botic van de Zandschulp y puso a la Argentina 2-0 en la serie ante Países Bajos por los Qualifiers de la Copad Davis (Foto: Reuters/Piroschka Van De Wouw)

Francisco Cerúndolo venció a Botic van de Zandschulp y dejó 2-0 a la Selección Argentina de Tenis YPF ante Países Bajos, por los Qualifiers de la Copa Davis. El porteño se impuso por 7-6 (4) y 6-1, tras el triunfo de Tomás Etcheverry ante Jesper de Jong (6-4 y 6-4) en el primer turno de la serie que se disputa en el Estadio MartiniPlaza de Groningen, sede elegida por los naranjas para hacer de locales. De esta manera, Los Halcones conducidos por Javier Frana definirán el sábado el pase al Final 8 que se disputará en Bolonia, Italia, en noviembre.

El primer set del duelo entre Fran y el segundo singlista del combinado europeo estuvo marcado por los quiebres de servicio. A lo largo de los 12 games disputados antes del tiebreak, hubo tres roturas por lado, sin un claro dominador en pista. El desempate también reflejó esa dinámica y las rachas se impusieron: el sudamericano obtuvo cuatro puntos al hilo, el europeo hizo lo propio a continuación y con otra ráfaga de tres tantos Cerúndolo selló el 7-6 (4) que allanó el camino de la victoria.

Ya en la segunda manga, el argentino encontró la tranquilidad de la ventaja y consiguió un quiebre en el inicio que logró sostener para encarrilar el 6-1 que le dio una bocanada de aire a todo el equipo. A la hora de analizar el encuentro que estiró la ventaja del equipo, Cerúndolo comentó: “En el primer set no estuve tan fino como el segundo, que estuve muy fino en los ataques. El primer set de él fue increíble, no me dejó tocarla. Hay que darle crédito al rival cuando uno no puede hacer las cosas como quiere, porque yo no lo estaba haciendo mal. Fue muy valioso haber sacado el primer set”.

La mejor raqueta del país, también se refirió a lo significativo de los dos pasos dados por la Selección este viernes. “La verdad, estoy muy contento por mí, por Tommy, por todo el equipo, que está haciendo un trabajo increíble", destacó. Y cerró con un mensaje de cara a lo que viene: “Esto no terminó. Tenemos que ir a descansar, a recuperarnos y a salir mañana, que quedan todavía tres batallas. Ojalá lo podamos cerrar en el primero -por el partido del dobles-”, concluyó.

Los dos jugadores argentinos se impusieron al ruido y el aliento de los más de 4.000 neerlandeses que coparon el MartiniPlaza, y que por momentos complicaban el mismo intercambio entre Javier Frana y sus dirigidos. En el primer turno, Tomás Etcheverry se impuso ante Jesper de Jong, por 6-4 y 6-4, y selló el primer punto para la Selección Argentina de Tenis YPF ante Países Bajos. Tommy logró quedarse con un match clave, que perfiló al conjunto conducido por Javier Frana a los puntos del sábado con la certeza de no llegar en desventaja.

Tomás Etcheverry ganó el primer punto de Copa Davis en Países Bajos

Se espera que el sábado el clima hostil se mantenga, dado que las autoridades locales confirmaron que se vendieron las 4.000 entradas disponibles. El duelo de dobles este sábado comenzará a las 9:00 de la mañana y en caso de ser necesario se disputarán los dos partidos de singles en los siguientes turnos. De suceder, los duelos individuales intercambiarán sus protagonistas, aunque los dos capitanes podrán hacer intercambiar roles.

La serie entre Países Bajos y Argentina definirá una de las ocho plazas del Final 8 de Bolonia, a disputarse en el próximo noviembre. Italia, vigente campeón y organizador del tramo de cierre del certamen, espera en ese selecto grupo, mientras que los restantes siete participantes se definen en llaves mano a mano durante este fin de semana. Esta modalidad de competencia, incorporada por la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés), recuerda a la vieja Copa Davis, donde todas las instancias se definían en series 1 vs. 1.

La llave entre naranjas y albicelestes se definirá al mejor de cinco puntos. Tras los dos triunfos argentinos en singles de este viernes, el sábado comenzará con el dobles que protagonizarán, si los capitanes no sorprenden, con Horacio Zeballos (5° ranking dobles) y Andrés Molteni (19°) ante la dupla Sander Arends (23°) y Sem Verbeek (48°). Tras eso, los singlistas volverán a la cancha para cerrar la serie.

Países Bajos llegó a esta instancia sin disputar los Playoffs por haber alcanzado la final de 2024, con Botic van de Zandschulp como integrante de aquel equipo.

El año pasado, el por entonces combinado conducido por Guillermo Coria se metió entre los mejores ocho en la disputa por la Ensaladera de Plata y cayó a manos del posterior campeón, con un Jannik Sinner encendido y que tuvo que ir al rescate de sus compañeros en el dobles que terminó cerrando aquella serie. Este año, bajo la conducción de Javier Frana, Los Halcones buscan crecer en el certamen por equipos más importante del tenis mundial.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoFrancisco CerúndoloBotic van de ZandschulpPaíses BajosCopa Davistenis

Últimas Noticias

Miguel Russo estuvo presente en una nueva práctica de Boca Juniors y podría viajar a Rosario para el partido contra Central

El entrenador xeneize hilvanó su segundo entrenamiento y pretende ir junto a la delegación mañana

Miguel Russo estuvo presente en

Así están las tablas del Torneo Clausura y la Anual por la clasificación a las copas internacionales y el descenso

La puja por el pase a octavos del campeonato, el ingreso a las Copas y la permanencia

Así están las tablas del

Impacto en el mundo del atletismo: el velocista estadounidense Erriyon Knighton fue sancionado por 4 años por doping

La resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo dejó fuera de toda competencia internacional al joven medallista de 21 años

Impacto en el mundo del

Furor por el Mundial 2026 en Argentina: FIFA dio a conocer cuáles son los países que más tickets pidieron en el inicio de la venta de entradas

Después de los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá, los fanáticos argentinos se registraron en masa apuntando a la Copa del Mundo

Furor por el Mundial 2026

Dura crítica de un campeón del mundo con Francia al argentino Leonardo Balerdi: “No es en absoluto un líder”

Adil Rami, ex futbolista del Olympique de Marsella, apuntó contra el nivel mostrado por el marcador central albiceleste en sus últimos partidos

Dura crítica de un campeón
ÚLTIMAS NOTICIAS
10 alimentos con probióticos que

10 alimentos con probióticos que ayudan a fortalecer el sistema inmune

Aceite de orégano, el aliado potencial contra bacterias

Renunció la fiscal del caso de Lian, el nene de 3 años desaparecido en Córdoba hace más de seis meses

La protesta virtual de la UBA contra el veto de Milei: cerró la web oficial y las de casi todas las facultades

Las acciones y los bonos profundizan la caída mientras el dólar roza el techo de la banda cambiaria

INFOBAE AMÉRICA
Monitoreo de precios y flexibilidad:

Monitoreo de precios y flexibilidad: las claves para reducir costos en vuelos de temporada alta

10 alimentos con probióticos que ayudan a fortalecer el sistema inmune

Cómo se vive en Brasil el día posterior a la condena contra Jair Bolsonaro

“Un país bañado en sangre”, el libro de Paul Auster sobre armas y tragedia que partió de una historia familiar

Cuando la retórica sustituye a la diplomacia

TELESHOW
Los emotivos posteos de las

Los emotivos posteos de las hijas de Jorge Lanata el día en que hubiera cumplido 65 años: “Tanto por decirte”

El desafiante video de Wanda Nara en medio de su descanso en Punta del Este: “Amo mi vida”

Fer Metilli recordó su llamativo debut en el cine: “¡Se me ve la espalda!”

Las lágrimas de Luck Ra por la actuación de un participante de La Voz Argentina: “Me hacés acordar de todo”

Pablo Granados celebró sus 60 años en familia y a lo grande: playa, risas y mucho amor