Argentina pisó fuerte en Países Bajos en el inicio de la serie y quedó a un punto del Final 8 de la Copa Davis

Francisco Cerúndolo venció a Botic van de Zandschulp y puso a la Argentina 2-0 en la serie ante Países Bajos por los Qualifiers de la Copad Davis (Foto: Reuters/Piroschka Van De Wouw)

Francisco Cerúndolo venció a Botic van de Zandschulp y dejó 2-0 a la Selección Argentina de Tenis YPF ante Países Bajos, por los Qualifiers de la Copa Davis. El porteño se impuso por 7-6 (4) y 6-1, tras el triunfo de Tomás Etcheverry ante Jesper de Jong (6-4 y 6-4) en el primer turno de la serie que se disputa en el Estadio MartiniPlaza de Groningen, sede elegida por los naranjas para hacer de locales. De esta manera, Los Halcones conducidos por Javier Frana definirán el sábado el pase al Final 8 que se disputará en Bolonia, Italia, en noviembre.

El primer set del duelo entre Fran y el segundo singlista del combinado europeo estuvo marcado por los quiebres de servicio. A lo largo de los 12 games disputados antes del tiebreak, hubo tres roturas por lado, sin un claro dominador en pista. El desempate también reflejó esa dinámica y las rachas se impusieron: el sudamericano obtuvo cuatro puntos al hilo, el europeo hizo lo propio a continuación y con otra ráfaga de tres tantos Cerúndolo selló el 7-6 (4) que allanó el camino de la victoria.

Ya en la segunda manga, el argentino encontró la tranquilidad de la ventaja y consiguió un quiebre en el inicio que logró sostener para encarrilar el 6-1 que le dio una bocanada de aire a todo el equipo. A la hora de analizar el encuentro que estiró la ventaja del equipo, Cerúndolo comentó: “En el primer set no estuve tan fino como el segundo, que estuve muy fino en los ataques. El primer set de él fue increíble, no me dejó tocarla. Hay que darle crédito al rival cuando uno no puede hacer las cosas como quiere, porque yo no lo estaba haciendo mal. Fue muy valioso haber sacado el primer set”.

La mejor raqueta del país, también se refirió a lo significativo de los dos pasos dados por la Selección este viernes. “La verdad, estoy muy contento por mí, por Tommy, por todo el equipo, que está haciendo un trabajo increíble", destacó. Y cerró con un mensaje de cara a lo que viene: “Esto no terminó. Tenemos que ir a descansar, a recuperarnos y a salir mañana, que quedan todavía tres batallas. Ojalá lo podamos cerrar en el primero -por el partido del dobles-”, concluyó.

Los dos jugadores argentinos se impusieron al ruido y el aliento de los más de 4.000 neerlandeses que coparon el MartiniPlaza, y que por momentos complicaban el mismo intercambio entre Javier Frana y sus dirigidos. En el primer turno, Tomás Etcheverry se impuso ante Jesper de Jong, por 6-4 y 6-4, y selló el primer punto para la Selección Argentina de Tenis YPF ante Países Bajos. Tommy logró quedarse con un match clave, que perfiló al conjunto conducido por Javier Frana a los puntos del sábado con la certeza de no llegar en desventaja.

Tomás Etcheverry ganó el primer punto de Copa Davis en Países Bajos

Se espera que el sábado el clima hostil se mantenga, dado que las autoridades locales confirmaron que se vendieron las 4.000 entradas disponibles. El duelo de dobles este sábado comenzará a las 9:00 de la mañana y en caso de ser necesario se disputarán los dos partidos de singles en los siguientes turnos. De suceder, los duelos individuales intercambiarán sus protagonistas, aunque los dos capitanes podrán hacer intercambiar roles.

La serie entre Países Bajos y Argentina definirá una de las ocho plazas del Final 8 de Bolonia, a disputarse en el próximo noviembre. Italia, vigente campeón y organizador del tramo de cierre del certamen, espera en ese selecto grupo, mientras que los restantes siete participantes se definen en llaves mano a mano durante este fin de semana. Esta modalidad de competencia, incorporada por la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés), recuerda a la vieja Copa Davis, donde todas las instancias se definían en series 1 vs. 1.

La llave entre naranjas y albicelestes se definirá al mejor de cinco puntos. Tras los dos triunfos argentinos en singles de este viernes, el sábado comenzará con el dobles que protagonizarán, si los capitanes no sorprenden, con Horacio Zeballos (5° ranking dobles) y Andrés Molteni (19°) ante la dupla Sander Arends (23°) y Sem Verbeek (48°). Tras eso, los singlistas volverán a la cancha para cerrar la serie.

Países Bajos llegó a esta instancia sin disputar los Playoffs por haber alcanzado la final de 2024, con Botic van de Zandschulp como integrante de aquel equipo.

El año pasado, el por entonces combinado conducido por Guillermo Coria se metió entre los mejores ocho en la disputa por la Ensaladera de Plata y cayó a manos del posterior campeón, con un Jannik Sinner encendido y que tuvo que ir al rescate de sus compañeros en el dobles que terminó cerrando aquella serie. Este año, bajo la conducción de Javier Frana, Los Halcones buscan crecer en el certamen por equipos más importante del tenis mundial.